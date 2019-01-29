Eğer transfer 6 milyon Euro civarında bir bonservis geliri ile gerçekleşir ve yetişirse Galatasaray'ın hedefi Standard Liege'de forma giyen Luyindama'yı kadrosuna katmak‬.

Galatasaray'da transferin bitimine 48 saat kala sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi.

Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde edilirse, Standard Liege'de forma giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı renklerine katmayı düşünüyor. (Hürriyet)