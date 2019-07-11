SON DAKİKA! Mahkeme Galatasaray için kararını verdi!

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.

11 Temmuz 2019, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Mahkeme Galatasaray için kararını verdi!

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.

Galatasaray'ın seçime gitmesine gerek görülmedi.

Ayrıntılar birazdan...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...