SON DAKİKA! Mahkeme Galatasaray için kararını verdi!

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.
Galatasaray'ın seçime gitmesine gerek görülmedi.
Ayrıntılar birazdan...
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.
Galatasaray'ın seçime gitmesine gerek görülmedi.
Ayrıntılar birazdan...
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