Transfer döneminde hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedesi kulübü Lyon ile olan sözleşmesini feshetti.

Fransız ekibi kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu. Tecrübeli futbolcu bu sezon Lyon'da sadece 2 kez forma şansı bulabildi. Kadro dışı kalmasının ardından ise Lyon B ile 11 kez alt liglerde maça çıktı.

Brezilyalı savunmacı kariyerinde Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover, Beşiktaş ve son olarak da Lyon formalarını giydi.







