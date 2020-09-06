Trabzonspor'da kiralık olarak geçirdiği ilk sezonda Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth için transfer dedikoduları bitmiyor. Almanya Bundesaliga ekiplerinden Leipzig'in gündeminde yer alan Norveçli golcü için bu kez de Fransız ekibi Olimpik Lyon'un devreye girdiği aktarıldı.

Foot Sur 7'in 90 Minutes'e dayandırdığı habere göre Moussa Dembele'nin bu yaz Lyon'dan ayrılması söz konusu. Avrupa kupalarına katılamayan Lyon, oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile gidişine sıcak bakıyor. Dembele'nin gidiş ihtimaline ilişkin sportif direktör Juninho Pernambucano da alternatifini Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth olarak belirledi.

Trabzonspor'un 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun olduğuna da değinilen haberde Lyon'un Sörloth'un geçtiğimiz sezon sergilediği performanstan etkilendiği aktarılmakta.

Yeni sezon öncesi Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katan Lyon, Alexander Sörloth ile Türkiye'den bir transfer daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.