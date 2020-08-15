Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo için sıcak saatler yaşanıyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertli ekip, Brezilyalı orta saha ile yakından ilgilenen Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedi.

Luiz Gustavo için gelen 7 milyon Euro'luk resmi teklifi reddeden Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Ayrıca teklif yükselmesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin transfere şekil vermesi bekleniyor. Ancak şu anda Brezilyalı'nın takımdan ayrılma fikrine camiada sıcak bakılmıyor. Hatta Emre Belözoğlu'ndan boşalan kaptanlık görevine Gustavo'nun getireleceği konuşulmaya başlandı.







