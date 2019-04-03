Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam sahasında 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Christian Luyindama, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, konu ile ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Hukuk Müşavirliği'nce 03.04.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 02.04.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. ve 9/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 02.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KÖRFEZSPOR Kulübü Teknik Sorumlusu SONER ALP'in 16.03.2019 tarihinde oynanan KİRAZLIYALI SPOR-İZMİT SELANİK SPOR Kocaeli 2. Amatör Küme müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



