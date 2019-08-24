SON DAKİKA! Luiz Gustavo transferiyle ilgili resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana peşinden koştuğu Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yla ilgili son derece hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'in kadrosuna katabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Oyuncunun formasını giydiği Olimpik Marsilya kulübünün yardımcı antrenörü Ricardo Carvalho, La Provence gazetesine verdiği geniş röportajda Gustavo'nun geleceğiyle ilgili olarak "Her oyuncu gibi Gustavo'yu da takımda tutmak isteriz. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Ancak FFP elimizi kolumuzu bağlıyor. Son tahlilde bu, yönetimin bileceği bir iş." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler