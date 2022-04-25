Brezilya basınından UOL Esporte'da yer alan haberde ülkelerine geri dönmesi muhtemel 7 Brezilyalı 30 yaş üstü futbolcuya yer verildi.

Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo ile ilgili Brezilya basınında sürpriz bir haber yer aldı. UOL Esporte'da çıkan haberde Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi.

UOL Esporte'da çıkan haberde Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi.

Manchester City'den ayrılacak olan Fernandinho, Real Madridli Marcelo, Barcelona'nın kalecisi Neto, Lazio'dan Lucas Leiva gibi futbolcuların da yer aldığı 7 kişilik listede Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luiz Gustavo'nun da bulunması dikkat çekti.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo ile ilgili yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemediği belirtildi. Ayrıca Gustavo'nun Brezilya'dan büyük bir kulüpten iyi bir teklif alması halinde buna sıcak bakabileceği kaydedildi.

Luiz Gustavo için Atletico Minero ve Corinthians'ın devreye girdiği ancak transferin bitirilemediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 3 yıl önce 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği Gustavo, ilk iki sezonunda Sarı-Lacivertli forma ile etkili bir performans ortaya koymasına rağmen bu sezon gözden düşmüştü. İlerleyen yaşı ve yıllık 3.2 milyon Euro olan maaşı sebebiyle önümüzdeki sezon takımda düşünülmeyen Brezilyalı oyuncu için kulübe cazip bir teklif gelmesi halinde Sarı-Lacivertliler, Gustavo ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

Brezilya Milli Takımı'nın formasını toplamda 40 kez giyen Gustavo, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. (Takvim)