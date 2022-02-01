Samuel Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi dünyaca ünlü yıldızlara daha öncesinde imza attıran Antalyaspor devre arasında da bir süperstar transferi için harekete geçmişti. Golcü arayan Kırmızı-Beyazlılar önce son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa'nın kapısını çalmıştı.

33 yaşındaki süperstarla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Akdeniz temsilcisi rotasını yine Brezilya'da futbol oynayan bir başka yıldıza kırdı. Antalyaspor, Palmeiras'ın 34 yaşındaki forveti Luiz Adriano'yla yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

Kariyerinde İnternacional, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formaları giyen tecrübeli oyuncu sezonun ikinci devresinde Antalyaspor için ter dökecek.

Adriano geçen sezon 37 maça çıkarken, 5 gol, 5 asistle oynadı.

(Ajansspor)