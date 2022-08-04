Orta sahasını sil baştan değiştiren Galatasaray , ön liberoya flaş bir hamle yaptı. Lucas Torreira'nın transferi için Arsenal'le anlaşma sağlayan Aslan, yıldız oyuncunun kararını bekliyordu. Sarı Kırmızılı camianın heyecanla beklediği haber geldi ve 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Cim Bom'un kasasından bu transfer için bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon Euro çıkacak. Torreira'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Torreira, Temmuz 2018'de 28.65 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu.

Uruguaylı orta saha, 2018'de 28.6 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan, Topçular'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 2020'de Atletico Madrid'e, 2021'de ise Fiorentina'ya kiralandı. Torreira, geçen sezon 35 maça çıkarken 5 gol, 2 asistle oynadı.

Uruguay Milli Takım formasını 39 kez giyen yıldız isim, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha olarak da oynayabiliyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







