Adı yıllardır birçok Türk kulübü ile anılan 33 yaşındaki tecrübeli golcü Loic Remy, gecenin geç saatlerinde Türkiye'ye geleceğini belirten bir paylaşım yaptı. Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerde forma giyen 1987 doğumlu Remy, Fransa Milli Takımı formasını da 30 kez giydi, 7 gol attı.

Loic Remy, DHA'nın haberine göre Çaykur Rizespor ile anlaşmak için İstanbul'a geldi. Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, golcü oyuncuyu İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirecek.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, kontrolü geçebilirse Çaykur Rizespor forması giyecek.







