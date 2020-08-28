Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.









Remy'den imza sonrası ilk açıklamalar

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Remy, "Rizespor'un projesine inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yeteneğimi ve başarılarımı gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor'un yeni sezonda farklı işlere imza atacağına inanıyorum. ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde kendisi ile birçok kulübün ilgilendiğinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Rize'de olduğum için çok mutluyum. Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi. Benim tercihim Rizespor oldu." dedi.

Fenerbahçe açıklaması

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü konuyla ilgili olarak "Fenerbahçe ile görüştük. Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüple temasımız oldu. Sadece Türkiye'den değil, birçok ülkeden takımlarla görüştük. Türk halkı çok heyecanlı, çok istekli. Bu da kararımı etkiledi." sözlerini sarf etti.







