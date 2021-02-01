Sky Sports'un haberine göre Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı transferin son saatlerinde 2.5 milyon Pound kiralama bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Haberde İngiliz devinin satın alma opsiyonuyla Ozan'ı kiralamak istediği belirtildi. Liverpool, Schalke ile anlaşırsa, Ozan Kabak'ı sağlık kontrolünden geçirip kadrosuna katacak.

Liverpool'un Ozan Kabak'tan önce Merih Demiral'ı transfer etmek istediği fakat teklifin reddedildiği de yazılı basında yer almıştı. Özellikle Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool savunmada sıkıntı yaşadı.

Galatasaray altyapısından yetişen 2000 doğumlu stoper Ozan Kabak, Ocak 2019'da 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olmuştu. Temmuz 2019'da ise Schalke 15 milyon Euro vererek genç savunmacıyı kadrosuna katmıştı.



