Barcelona'dan ayrılan Messi'nin yeni takımı belli oldu. L'equipe'in haberine göre; Arjantinli dünya yıldızı, bu akşam Paris'e geçecek ve pazartesi günü sağlık kontrollerine girdikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Lionel Messi'nin veda toplantısı sırasında PSG ve bazı takımlarla görüşüyorum demesinin hemen ardından haberin çıkması dikkat çekti.

Lionel Messi kariyeri boyunca sadece Barcelona forması giyerek tarihe geçmişti. Messi ile PSG dışında Manchester City'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.