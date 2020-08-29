Lionel Messi, yarın antrenman öncesi kulübün yapacağı koronavirüs testlerine katılmayacağını ve antrenmana gelmeyeceğini bildirdi. Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardından ayrılma kararını almış ve daha sonraki günlerde bu kararını kulübe iletmişti. Messi'nin ayrılık kararı kulüpte birçok dengeyi de altüst etmiş, hatta taraftarlar da başkan Bartomeu'nun istifasını istemişlerdi.

Lionel Messi'nin babası da transferle ilgili olarak PSG ve Manchester City'yle görüşmelerde bulunmuştu Arjantinli yıldızı Juventus, Inter ve Manchester United da istiyor...











