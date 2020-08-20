İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Lionel Messi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'a ayrılmak istediğini söyledi. Yeni Barcelona projesinde kendi rolü konusunda şüphelerinin olduğunu belirten Arjantinli yıldız takımdan ayrılmak istemesi halinde karşılaşacağı zorlukları da farkında olduğunu bildirdi. Messi'nin yüksek maaşı, 1 senelik daha kontratı olması ve Barcelona'nın isteyeceği yüksek bonservis bedeli dünyaca ünlü yıldızın ayrılığının önündeki en büyük engeller olarak gözüküyor.

6 kez Ballon d'Or kazanan oyuncuya uzun süredir talip olan iki dev ise Inter ve Manchester City...







