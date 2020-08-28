Son dakika | Lionel Messi transferi için Juventus da devreye girdi! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi!
Son dakika transfer haberi... Lionel Messi'nin transferi konusunda ortam kızışmaya başladı. PSG ve Manchester City'den sonra İtalyan devi Juventus da Messi'nin baabsıyla irtibata geçti. Torino ekibi dünyanın en iyi 2 oyuncusunu gelecek sezon aynı takımda oynatmayı planlıyor.
Fransız Gazetesi L'Equipe'ten dünyayı sallayacak bir transfer iddiası geldi. Gazetenin iddiasına göre, Manchester City'le transfer görüşmesinde bulunan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'yle İtalyan devi Juventus da irtibata geçti.
Şampiyonlar Ligi için benzersiz hücum hattı!
Fransızların iddiasına göre, Messi'nin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de "kibarca" 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.
Torino ekibi ise Jorge Messi'yle transfer görüşmesi için irtibata geçti ve tarih aldı. Serie A'yı domine eden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediği ve gelecek sezon benzersiz bir hücum hattı oluşturmayı planladığı yazıldı.
Senelerdir büyük bir rekabet içinde olan iki futbolcunun toplamda 11 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.