Son dakika: Lionel Messi, PSG kariyeri için sabırsız!

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceği duyuran Messi’nin yeni adresi belli oldu. Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG’yi tercih etti.

'Parc des Princes'e çıkmak için sabırsızlanıyorum'

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) Ödülü’nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan süper solak, "Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle mükemmel derecede örtüşüyor. Burada ne kadar yetenekli bir oyuncu grubu ve teknik kadro olduğunu biliyorum. Parc des Princes'e çıkmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.









Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı’nda 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10’u La Liga olmak üzere 35 kupa kazandı. Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.







