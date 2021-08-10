Son dakika | Lionel Messi, PSG ile anlaşma sağladı!

Barcelona'dan ayrılığıyla dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline gelen Lionel Messi'nin yeni takımı artık kesinleşti. L'Equipe'in haberine göre Lionel Messi, PSG ile her konuda anlaşma sağladı.

PSG ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanan Lionel Messi, önümüzdeki saatlerde Paris'e gelecek. Messi'nin uçağının gün içinde Paris'te olması bekleniyor.

Gün sonunda sağlık kontrolünden geçecek Messi'nin 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edilirken yarın (11 Ağustos Çarşamba) ise Parc des Princes'te bir basın toplantısı düzenleyecek.



