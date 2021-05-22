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SON DAKİKA | Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi!

Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Arjantinli yıldız Lionel Messi, takımda kalmaya karar verdi.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 14:01 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi!

Barcelona'da Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin durumu belirsizliğini koruyordu. 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona erecek Messi'nin ismi Manchester City ve PSG gibi devlerle anılsa da Arjantinli yıldız, kararını verdi. 

Doha merkezli beIN SPORTS'un Barcelona muhabirine göre Lionel Messi, takımda kalma kararı aldı. Yıldız oyuncunun 2000 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 


Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Sergio Agüero'nun da Barcelona'ya transfer olması bekleniyor. 

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