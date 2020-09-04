Lionel Messi Barcelona'da kalacağını açıkladı. Arjantinli yıldız Goal.com'a verdiği özel röportajda dünyanın merakla beklediği kararını açıkladı. "Hayatımın kulübüne karşı dava açmayı düşünmedim. Düşünemezdim" diyen Lionel Messi, başkan Bartomeu'nun yönetimi için ise ağır konuşarak, "Projelerle gelmediler. Hokkabazlık yaptılar" dedi.

Lionel Messi'nin açıklamaları şu şekilde:

Yönetime ve özellikle de başkana sadece son dönemde değil, tüm sene boyunca ayrılmak istediğimi söyledim. Artık zamanımın geldiğini ve kulübün yeni futbolculara ve genç futbolculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Her zaman kalmak ve buradaki efsane olma durumumu daha da uzatmak istedim. Bunun için bize kupalar kazandıracak yeni projelere ihtiyaç vardı ancak, o yeni projeler hiçbir zaman olmadı.

"Hokkabazlık yaptılar"

Yönetim oyun oynadı. Hokkabazlık yaptılar. Ben her zaman ailemin ve kulübün iyiliğini düşündüm.

"Tüm sene boyunca acı çektim"

Tüm sene boyunca acı çektim. Sahada, soyunma odasında ve antrenmanda...

"Bartomeu sözünü tutmadı"

Bartemeu bana tüm sezon boyunca sezon sonu kararın bana ait olduğunu ve ayrılma ya da kalmaya benim karar verebileceğimi söyledi ancak sözünü tutmadı. Ne kadar ayrılmak istersem isteyeyim davranışlarım değişmeyecek. Kaybetmeyi sevmem. Kazanmak için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğim. Zamanında Şampiyonlar Ligi'nin kazanmak için bu kadronun yeterli olmadığını da söyledim. Şimdi yeni bir hoca ve yeni bir sistem var. Bu iyi bir şey ama takımın bu duruma nasıl cevap vereceğini göreceğiz.

"Faksı turnuvaların ortasında gönderemezdim"

Kulübe faks gönderme olayı ise duruma resmileştirmek içindi. Ben bütün sene ayrılık istediğimi söyledim. Zamanımın geldiğini ve artık yeni heyecanlar aradığımı çok net olarak söyledim. Benim faksı 10 Haziran'dan önce göndermediğimi tartışıyorlar. Turnuvaalrın ortasındayız ve bunu yapmak doğru değildi. Zaten dediğim gibi, başkan tüm sene boyunca sezon sonu kararın bana ait olduğunu söylemişti.











