Son dakika! Lincoln Henrique, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe 'nin Santa Clara'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ve ailesi transfer görüşmelerini tamamlamak için Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gelen bilgilere göre Brezilyalı 23 yaşındaki futbolcu saat 18.00'de İstanbul'da olacak.

Ayrıca Lincoln'ün eşi Adriana Müller, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da taraftarları heyecanlandırdı.

Brezilyalı 10 numara için görüşmeler devam ederken Portekiz ekibi Santa Clara'nın 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro talep ettiği Portekiz basınına yansımıştı.