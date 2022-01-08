Süper Lig 'de ilk devreyi topladığı 30 puanla 6. sırada bitiren Adana Demirspor, transferde atağa kalktı. Mavi Şimşekler, Galatasaray altyapısında yetişen ve Ağustos 2020'de yetiştirme bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı. Adana ekibi, Lille ile yollarını ayıran ve Fatih Karagümrük'ün de transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki orta saha ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mavi Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.

Avrupa kariyeri kısa sürdü

Galatasaray'dan ayrılıp Ağustos 2020'de Lille'e giden Mustafa Kapı, transfer sonrası yaptığı açıklamada; "Çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp. Ben Avrupa'da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray'dan Türkiye'de kalmak için değil, kariyerime Avrupa'da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa'da Futbol oynarım." diye konuşmuştu.

A Takım'da şans bulamadı

Lille'de A Takım'da forma şans bulamayan ve Lille OSC 2'de görev alan Kapı, toplamda 6 maçta çıktı, skora katkı sağlayamadı.







