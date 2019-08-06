Son dakika | Lille Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! Fransa'nın Lille kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

Yusuf Yazıcı Lille'de 12 numaralı formayı giyecek.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Yusuf Yazıcı'nın forma numarası belli oldu

Ayrıca yapılan paylaşımda 5 dilde hoş geldin Yusuf Yazıcı mesajı kullanıldı. Bu mesajlar içinde Türkçe mesaj de yer aldı.

Bu arada, Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lille ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi!

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.