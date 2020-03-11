Son dakika - Ligler ertelenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Corona Virüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan son dakika liglerin ertelenmesiyle ilgili açıklama geldi. Kasapoğlu "Maçların ertelenmesi, iptal edilmesi ya da seyircisiz oynanması şu an için gündemimizde değil.'dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama yaptı. Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz ve vatandaşlarımız için dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Gençlik kamplarımız yoğun şekilde temizleniyor. "Spor tesislerimizde de temizlik devam ediyor. Spor müsabakalarıyla ilgili federasyonla ilgili çalışmamız neticesinde de Mart ve Nisan aylarında pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla müsabaka ertelendi. Bunların listesini biraz sonra paylaşacağız."

"Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi sorular geliyor. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Maçlar planlandığı gibi devam edecek."