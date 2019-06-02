Son dakika... LGS soru ve cevapları yayımlandı!

2019 Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Yaklaşık bir milyon öğrenci sınava katılım sağladı ve 90 soruya 155 dakika boyunca cevap verdiler.

Sınavın bitişiyle birlikte öğrenciler hangi sorularda yanlış yaptıklarını incelemek için "LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna cevap aradı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sabırsız bekleyişe bir gün sonra son verdi.

LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2019 Lisere Geçiş Sistemi (LGS) soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden biraz öğrencilerin erişimine açıldı. Soru ve cevaplar yayımlanır yayımlanmaz büyük bir yoğunluk oluştu. LGS Ssoru ve cevaplara erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

2019 LGS SORU VE CEVAPLARI

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.