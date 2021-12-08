Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, kötü sonuçların ardından sezon başında göreve getirdiği Jesse Marsch ile yollarını ayırmıştı. Marsch'ın yerine ise Almanya'da yetişmiş Domenico Tedesco getirildi.

İlk olarak Sky'ın duyurduğu habere göre Domenico Tedesco, kısa süre içerisinde Leipzig'e imza atacak. Bir araya gelen taraflar arasında son detaylar görüşülürken Tedesco'nun cumartesi günü Gladbach ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor.

Almanya'da Stuttgart ve Hoffenheim'ın altyapılarında teknik direktörlük görevi yürütmüş olan Tedesco, 2017'de kısa bir süreliğine Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Aue'de göreve getirilmişti. 11 maçlık Aue deneyimi sonrası ise 2017-19 sezonları arasında Almanya Bundesliga'da Schalke'nin başında yer aldı. 2019-2021 sürecini Rus ekibi Spartak Moskova ile geçiren 36 yaşındaki teknik adam, Leipzig ile anlaşarak Almanya'ya döndü.