Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da alınan kötü sonuçlar sonrasında muhtemel görülmeye başlanan hamle, resmen gerçekleşti. İngiliz ekibi, menajer Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Leeds United, Premier Lig'de son 6 maçını kazanamazken son 4 haftayı da mağlubiyetle geçmişti. Son 4 haftada puan almayı başaramayan Leeds United, 17 gol yerken sadece 2 gol atabilmişti. Son olarak dün oynanan Tottenham maçının iç sahada 4-0 kaybedilmesi ile Marcelo Bielsa dönemi sona erdi.

Championship'te devraldığı İngiliz ekibi ile yaklaşık 3.5 yıl geçiren Bielsa'nın ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Leeds United Başkanı Andrea Radrizzani, "Bu, Marcelo'nun kulüpteki başarısını da göz önünde bulundurarak Leeds United'daki görev sürem boyunca vermek zorunda kaldığım en zor karardı" ifadelerini kullandı.