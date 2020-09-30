Son olarak Türkiye'den Vedat Muriç transferini gerçekleştiren Lazio, bu kez yollarını ayırmayı planladığı isimleri Türkiye'ye göndermek üzere... Yeni transferlerini kaydettirebilmek adına kadrosunda yer açmak isteyen Lazio, stoperleri Bastos ve Wallace ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'a göre iki önemli oyuncusuyla yollarını ayırmak üzere olan Lazio'da Wallace için Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlandı. Bastos için ise şu anda iki talibin olduğu aktarılıyor. Bu takımlar ise Beşiktaş ve Porto olarak dikkat çekmekte. Bastos'un ismi transfer döneminde Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Bastos'un Beşiktaş veya Porto'ya satışını gerçekleştirmek adına çalışmalarda bulunduğu aktarılmakta.

Yeni Malatyaspor'un anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Wallace, 2016'da 8 milyon Euro karşılığında Braga'dan transfer edilmişti. Beşiktaş'ın gündemindeki 29 yaşındaki Angolalı stoper Bastos da 2016'da 5 milyon Euro karşılığında Rostov'dan alınmıştı.

İki ismin gönderilmesi Avrupa Birliği dışından olan ve yabancı sayılan oyuncu sınırının da açılması anlamına geliyor. Ayrıca iki ismin önümüzdeki yaz bitecek sözleşmeleri nedeniyle Lazio, bu transfer dönemi bitmeden bir satış gerçekleştirmeyi planlıyor.