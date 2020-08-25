SON DAKİKA! Lazio Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç için Avrupa devleri sıraya girmiş, ilk ciddi hamle Lazio'dan gelmişti. İtalyan ekibi temsilcilerini İstanbul'a göndererek sarı lacivertli oyuncuyu kadrolarına katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Uzun süren pazarlıklar sonrasında Lazio, 16 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla birlikte toplamda 18 milyon euro karşılığında Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç için Lazio'yla anlaştıklarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Kasımpaşa'dan Thiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Vedat'ın Lazio'ya gitmesi sonrası bu bölgedeki boşluğu bir isimle daha doldurmayı planlıyor. Kanarya'nın gündeminde ise Gameiro ve Mandzukic var.

ÇAYKUR RİZE'YE SATIŞTAN PAY

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Vedat Muriç'i 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti. Rizespor, yapılan sözleşmeye 'sonraki satıştan yüzde 15 pay' maddesi koydurmuştu. Sarı lacivertliler, bu transferden gelen bonservisten 2,5 milyon eurosunun Rizespor'a verecek.

Yusuf Dursun