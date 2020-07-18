Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden Laurent Blanc konusunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Ünlü hocanın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtilirken Katalan devi Barcelona'ya önerildiği aktarıldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Laurent Blanc'ın menajeri Jorge Mendes, tecrübeli çalıştırcıyı Barcelona'ya önerdi. Quique Setien ile yola devam edilmesi düşünülse de Real Madrid'in şampiyonluğu ve takımın yaşadığı düşüş nedeniyle Setien'in alternatiflerinin de arandığı belirtilmekte.

Laurent Blanc'ın adı, futbolculuk döneminde formasını giydiği Barcelona'nın yanı sıra Jorge Mendes'in yakın ilişkileri olan Valencia ile de anılıyor. Laurent Blanc, futbolculuk döneminde 1996-97 sezonunda Barcelona formasını giymişti.

Fenerbahçe ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ret!

4 yıllık aranın ardından yeniden teknik direktörlüğe dönmeye hazırlanan Blanc'ın Fenerbahçe ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir kulüpten aldığı transfer tekliflerini ise reddettiği belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak PSG'yi çalıştıran Fransız hoca, 4 yıldan beri bir takımın başında yer almazken bu yaz yeniden futbola dönüş yapacağı aktarılmakta.