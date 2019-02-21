SON DAKİKA | Lassana Diarra futbolu bıraktı!

Paris Saint Germain'in sözleşmesini feshetme kararı aldığı Fransız futbolcu Lassana Diarra, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Resmi Instagram hesabından bir mesaj yayımlayan 33 yaşındaki yıldız isim, "Artık kramponlarımı asma zamanı geldi. Futbola çok şey verdim, futbol sayesinde de çok şey kazandım." ifadelerini kullandı. Tecrübeli ön libero, profesyonel futbol kariyeri boyunca kendisiyle birlikte olan herkese teşekkür etti.

Adı zaman zaman Türk kulüplerinin de gündemine gelen Diarra, kariyeri boyunca PSG dışında Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Marsilya gibi önemli kulüplerde de top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler