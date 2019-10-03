Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki süperstarı Kylian Mbappe, yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramıyor. Temsilcimiz Galatasaray'a karşı 1-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçında bitime yarım saat kala oyuna giren dünyaca ünlü futbolcunun sol kalçasındaki sakatlığın bir kez daha nüksettiği öğrenildi.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre cumartesi günü takımının Angers ile karşılaşacağı Ligue 1 maçında forma giymesi şüpheli olan Mbappe'nin milli takım kadrosunda yer almasına rağmen EURO 2020 elemelerindeki İzlanda ve Türkiye maçlarında da oynamama ihtimali bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler