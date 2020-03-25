Son dakika deprem haberi | Kuril Adaları'nda şiddetli deprem ve tsunami uyarısı... Japonya'nın kuzey doğusunda bulunan Rusya kontrolündeki Kuril Adaları'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Rusya ile Japonya arasında uzun süredir tartışma konusu olan Kuril Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzey doğusunda bulunan ve Rusya'nın kontrolündeki adada meydana gelen depremin büyüklüğü 7.8 olarak açıklandı.

Depremin ardından da tsunami uyarısı yapıldı.