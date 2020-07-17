Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı şeklinde sorular halkın merak konusu oldu. Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu durum sonrasında herkes merakla Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen sorunun cevabını verdi.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kurban Bayramı’nda bir kısıtlamanın olup olamayacağına ilişkin soruya kısıtlamanın gündemlerinde olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, kısıtlamanın Kurban Bayramı’nın ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.