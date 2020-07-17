SON DAKİKA! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu durum akıllara Kurban Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu getirdi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili net sözler sarf etti. İşte Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı şeklinde sorular halkın merak konusu oldu. Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu durum sonrasında herkes merakla Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen sorunun cevabını verdi.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kurban Bayramı’nda bir kısıtlamanın olup olamayacağına ilişkin soruya kısıtlamanın gündemlerinde olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, kısıtlamanın Kurban Bayramı’nın ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.
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'KURBAN BAYRAMI'NIN ÖZELLİKLERİ...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok' ifadelerine yer verdi.