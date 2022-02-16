Süper Lig kulüpleri mevcut yayıncı beINSPORTS'a rest cekti! Süper Lig'in yeni yayın dönemine ilişkin ihale süreci devam ederken, mevcut yayıncı beINSPORTS'la Süper Lig kulüpler birliği vakfı arasında gerilim zirve yaptı.

Ödeme krizi yaşanmıştı...

Geçmiş dönemlerde ödemelerle ilgili problemler yaşayan tarafların, bu kez ihale sürecindeki teklif nedeniyle karşı karşıya geldiği ortaya çıktı

Kulüpler teklifi az buldu!

beINSPORTS'un yeni yayın dönemi için yaptığı teklifi çok az bulan kulüplerin, duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Bazı Anadolu kulüpleri başkanlarının beINSPORTS'un TFF’ye verdiği teklif için’ “gayri ciddi, dalga geçer gibi teklif” yapmışlar şeklinde tepki gösterdiği ifade edildi.









beINSPORTS'tan yeni görüşme talebi!

Kulüplerin tepkisi sonrası, beINSPORTS yönetiminin bu akşam için görüşme talebinde bulunduğu ancak kulüp başkanlarının bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Fanatik Özel



