Son dakika haberi... Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı için TFF'ye sert bildiri... Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da değişmemesi yönünde TFF'ye talepte bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na

Aşağıda imzası bulunan külüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz...

TFF'ye gönderilen belgede ayrıca kulüp başkanlarının imzaları da yer aldı. Bazı kulüplerin ise imza vermediği görüldü.

Ayrıca Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezondaki yükümlülükleri ile ilgili pazarlık yapılmaması ve gerektiği takdirde de hukuki yolların kullanılmasını talep etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri olarak yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonuna dair ana sözleşmede yer alan yükümlülüklerin tamamen yerine getirilmesi, bu konuda herhangi bir pazarlık yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmediği taktirde ise teminat/garanti mektuplarının geri çağrılması dahil tüm hukuki yolların kullanılması talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz"

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda en az iki sezon daha Süper Lig takım sayısının 20 olarak kalmasını talep etti.

Harcama limitleri için düzenlenme talebi

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na harcama limitlerinin düzenlenmesi adına da taleplerini iletti:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na 2021-2022 sezonu harcama limitlerine dair aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılmasını imzası bulunan kulüplerimiz tarafından görüşlerinize arz/rica ederiz.

• "TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII / D maddesine yer alan iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarlardan yüksek olanının alınması suretiyle hesaplanacaktır." şeklinde madde eklenmesi

• Finansal borcu olmayan ve ortaklara borcu olmayan kulüplerin sermaye arttırımı ve diğer gelir artışından sağladıkları kaynakların tamamının harcama limitinde dikkate alınması

• Geçtiğimiz iki sezon boyunca pandemi etkisi nedeniyle çoğu gelir ve giderlerimiz olumsuz şekilde etkilenmiştir. Ayrıca, beklenmedik şekilde Süper Lig takım sayısı 2020-2021 sezonunda 21'e 2021-2022 sezonunda ise 20'ye çıkmıştır. Bu sebeple 2021-2022 sezonuna baz teşkil edecek Takım Harcama Limitleri hesaplamasında UEFA - FFP talimatlarına benzer şekilde aşağıdaki etkilerin arındırılarak Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesini talep etmekteyiz:

o Bilet gelirlerindeki düşüşün arındırılması amacıyla 2018/19 sezonu baz alınarak 2021/22 sezonu bilet gelirinin bütçelenmesi

o Yayın gelirlerindeki pandemi indirimi, kur sabitleme vb indirimlerin ve takım sayısındaki artış etkisinin kulüplere yansıması sonucu düşen gelirlerin hesaplanarak Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesi

o Sponsor 8, reklam gelirlerindeki pandemi sonucu oluşan gelir kayıplarının UEFA FFP hesaplamalarına benzer hesaplanarak Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesi

o Pandemi dönemindeki beklenmedik kur artışlarının hesaplanarak olumsuz etkilerinin Takım Harcama Limitlerinden arındırılması

• Geçtiğimiz sezonlarda finansal borçlarını yapılandırarak faiz ödemesiz dönem alan kulüplerimizin Takım Harcama Limitlerinde, sadece sezon içinde (varsa) ödenecek faizlerin bütçelenerek Takım Harcama Limiti hesabına konu edilmesi • Tüm etkiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan Takım Harcama Limitleri üzerinden minimum %30 sapma müsaadesi tanımlanması ya da kulüplerimize geçen sezonki EURO değerleri üzerinden en az %30 sapma müsaadesi tanımlanarak 2021/22 sezonuna uygulanması"

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda Espor lig ve turnuvaları başta olmak üzere, diğer uygulamalarda da kullanılmak kaydıyla, Süper Lig isim ve logo kullanma hakkının KBV'ye de verilmesi konusunda talepte bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto isim hakkı payının düzenlenmesi konusunda talebini iletti.

Kulüpler Birliği, Passolig konusunda da düzenleme talebinde bulundu.