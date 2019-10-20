Son dakika gelişmesi... Beşiktaş, 34. başkanını seçiyor. Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken sosyal medyada büyük yankı uyandıran skandal bir paylaşım geldi. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın yarıştığı ve yeni başkanın belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı büyük bir heyecanla devam edilirken Kulüpler Birliği, Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Beşktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tebrik eder, başarılar dileriz. Vakfımızın da Başkanlığını yapan Sayın Fikret Orman'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullanıldı.

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Henüz oy sayımı bitmemişken atılan bu tweet, sosyal medyada büyük tepki gördü. Sadece 5-10 saniye içerisinde silinen tweetin editöryel bir hatadan kaynaklı atıldığı tahmin ediliyor.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Kulüpler Birliği Başkanlığı yapıyordu.