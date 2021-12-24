Kulüpler Birliği'nin ekonomik sıkıntılar ana konu olarak belirlediği kritik toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpler adına açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine etkilerini detaylı olarak konuştuk. Özellikle Anadolu ekiplerimiz finansal olarak çok zor durumdalar. Bugün Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımız zaman 200 bin Euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda takımlarımız var. Azalan naklen yayın gelirleri, seyirci hasılatının azalmış olması, ürün satışlarının yok denecek kadar az olması Anadolu kulüplerimizi büyük bir çıkmazla baş başa bırakmış durumdadır. Özellikle biz de 4 büyük kulüp ve Başakşehir olarak biz de elimizden geldiği sürece Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik"

"Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması koşuluyla kulüplerimize bir 300 milyon TL'lik bir destek sözü vermişti. Sayın Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Özellikle Anadolu kulüplerimizin Ocak - Şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansı ortadan kalkmış durumda"

"Anadolu futbolunu büyüklerle mücadele edecek düzeye taşıyamadıktan sonra Türk futbolunun gelişmesini beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez"

"Harcama limitleri, TL üzerinden tahsis ediliyor kulüplerimize ama ödemeler çoğunlukla Euro bazında olduğu için orada oluşacak boşluğun ne şekilde giderileceğini önümüzdeki sezonun transfer dönemi başlamadan TFF ile görüşerek çözülmesi gerekiyor"

"Bugün sosyal medyada Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Bunlar çok ciddi ve araştırılması gereken iddialardır. Bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek ve TFF'nin adımları için bu akşam Sayın Federasyon Başkanımız ile bir görüşme gerçekleştireceğiz"

"Naklen yayın adına bizim çalışmalarımız devam ediyor. Federasyon ile olan çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda kamuoyu ile paylaşamayacağız ama ilerleyen haftalarda netice aldığımız takdirde sizleri bilgilendireceğiz"

"Kulüp başkanlarının veya Kulüpler Birliği'ne üye başkanların gösterdiği hassasiyeti Federasyon'dan da beklememiz gerekiyor. Hakemlerimizin biraz daha dikkatli, biraz daha problemlerden uzak, tartışmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri zaten tüm başkanların talebi... Ama üzülerek takip ediyoruz ki özellikle bazı maçlarda tartışmalara neden olacak hakem kararlarıyla karşı karşıyayız. Kulüp başkanlarımızın aldığı konuşmama kararı bu hafta sona eriyor. İlk devrenin sonuna kadardı"