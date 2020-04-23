Son dakika haberi... Coronavirüs salgınının ülkemizde etkisini ciddi bir şekilde göstermeye başlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile acil toplantı kararı almıştı. 19 Mart tarihinde gerçekleşen zirvenin ardından karar verilmiş ve Türkiye'de tüm liglerin ertelendiği açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından liglerin geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

34 günlük aranın ardından Bakan Kasaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları ile toplantı kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00’te başlayacağı duyuruldu.

Kritik zirvede UEFA'nın bugün aldığı kararlar başta olmak üzere ligin olası başlama tarihlerinin konuşulması bekleniyor.



