Son dakika! Kredi kartı faizleri düştü - İşte yeni oranlar

Son dakika haberi: Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Yeni oranların düzenlenmesi bu şekilde olacak;

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin, söz konusu oranların bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı bildirildi.