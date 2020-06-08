SON DAKİKA | Kostas Sloukas - Fenerbahçe görüşmesi gerçekleşiyor!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Yunan yıldız Kostas Sloukas'ın durumu 2-3 gün içinde netlik kazanacak.

Gazzetta.gr'nin haberine göre Sloukas ve menajeri, 2-3 gün içinde Fenerbahçe ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecekler.

Fenerbahçe'nin kalan ödemeleri, gelecek sezon bütçesinde yaşanacak değişimler, kur farkı konularından kaynaklı iki taraf arasındaki görüşmelerin olumsuz seyrettiği belirtiliyor.

Sloukas'ın durumuna ilişkin ise eski takımı Olympiacos'un beklemede olduğu aktarıldı. Yunan ekibi, yıldız oyuncu için 2+1 yıl için 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırlamış durumda.