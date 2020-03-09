Son dakika haberi: İtalya'da iki hafta önce patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükselmişti.

Virüsün spora etkisi de günden güne artıyor. Daha önce Serie A maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağı açıklanan İtalya'da bu kez spor müsabakalarının tamamen durdurulması kararı alındı.

Giovanni Malago başkanlığında acil olarak toplanan İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi, müsabakalara 3 Nisan'a kadar ara kararı verdi.

İtalyan sporunda emsali olmayan karar için, "Her koşulda sağlığın korunması en önemli önceliktir" ifadeleri kullandı. Komite kararının, İtalya'da devlet düzeyinde onay alması için bekleniyor.

Komitenin kararı, yerel maçlar için geçerli olacak ki komitenin yetki alanı dışındaki Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanması bekleniyor.