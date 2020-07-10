SON DAKİKA | Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Son 16 Turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın tarihi 5 Ağustos olarak açıklandı. Başakşehir, ilk maçta İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibini geçmesi durumunda ise 10 Ağustos'ta LASK Linz - Manchester United eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

LASK Linz ile Manchester United arasındaki serinin ilk maçı Avusturya'da oynanmış ve deplasman ekibi konumundaki United, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finalin kapısını aralamıştı. Kopenhag - Başakşehir ve LASK Linz - Manchester United eşleşmelerinden çıkacak takımlar 10 Ağustos tarihinde Köln Stadyumu'nda karşılaşacaklar.

Başakşehir'in deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı mücadele CET ile 18:55'te (TSİ 19:55) başlayacak. Olası çeyrek final mücadelesi ise CET ile 21:00'da (TSİ 22:00) start alacak.