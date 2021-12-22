Süper Lig 'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaşan Konyaspor 'da mücadelenin 68. dakikasında sarı kart gören Serdar Gürler ve 81. dakikada kırmızı kart gören Ahmet Çalık, Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştüler.

Sarı kart sınırında bulunan Serdar Gürler, maçın 68. dakikasında İki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmanın ardından sarı kart gördü.

Ahmet Çalık ise Hatayspor hızlı hücuma çıkmak isterken, El Kaabi'ye yaptığı faul sonrasında kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Böylece iki oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



