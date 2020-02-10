Son dakika... Konyaspor Ünal Karaman ile anlaşamadı

Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Aykut Kocaman'la karşılıklı olarak anlaşarak yol ayrılığına giden Konyaspor, deneyimli çalıştırıcının yerine ilk olarak Ünal Karaman'ı getirmek istedi.

Başkan Kulluk'la Ankara'da görüştü

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve Bordo-Mavili yönetimle anlaşmazlık yaşayarak görevine son verilen Ünal Karaman, Başkanı Hilmi Kulluk'la Ankara'da bizzat görüştü. Ancak Konyalı olan Karaman’la anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Yardımcı antrenörleri Trabzon’da kalan ve ekipsiz kalan Ünal Karaman, kendisine uygun isimleri bulamayınca anlaşmaya yanaşmadı.

Pazarlık masasından anlaşamadan ayrılan Konyaspor yönetimi, rotasını yeni isimlere çevirdi. İdarecilerin listesinde Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas ve Tayfun Korkut isimleri de var.

Esat Soydabircan/fanatik.com.tr



