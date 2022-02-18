Son Dakika! Konyaspor-Kasımpaşa maçının ardından arbede çıktı
Süper Ligin 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan ve 4-4'lük beraberlik ile sona eren maçın ardından soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.
Süper Ligin 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maç 4-4'lük eşitlik ile sona erdi.
Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ardından soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.
İşte yaşananlardan kareler:
DHA