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Son Dakika! Konyaspor-Kasımpaşa maçının ardından arbede çıktı

Süper Ligin 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan ve 4-4'lük beraberlik ile sona eren maçın ardından soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

18 Şubat 2022, Cuma 22:49 Son Güncelleme:
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Son Dakika! Konyaspor-Kasımpaşa maçının ardından arbede çıktı

Süper Ligin 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maç 4-4'lük eşitlik ile sona erdi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ardından soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

İşte yaşananlardan kareler:

DHA

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Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonucu: 4-4


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