Spor Toto Süper Lig takımı İttifak Holding Konyaspor sol kanat takviyesi için transferin bitimine saatler kala harekete geçti. Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olmasının ardından sol kanat pozisyonu için listesine Fenerbahçe 'den Burak Kapacak ve Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yeşil-beyazlılar bu iki transferde mutlu sona ulaşamadı.

Transferin bitimine saatler kala son hamlesini oynayan Konya temsilcisi, Galatasaray 'dan Ryan Babel ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlılarda Artem Kravets ile yollar ayrılırsa yabancı kontenjanı açılacak ve Babel için girişimler başlayacak.









Transferin olma ihtimali çok düşük

Konyaspor'da Babel için tüm şartlar zorlansa da alınan bilgilere göre bu transferin olma ihtimali çok düşük görünüyor.

Konya iddiası daha önce de gündeme gelmişti

Konyaspor için Ryan Babel iddiası Kasım 2021'de gündeme gelmiş yeşil-beyazlılarda başkan Fatih Özgökçen, "Ryan Babel ile alakalı durumu ben basından öğrendim. Babel çok değerli bir oyuncu, belki Konyaspor'a yakıştıranlar olmuştur ama bizim öyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Haziran 2022'de Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Hollandalı yıldız bu sezon 27 maçta görev alırken 1 gol ile 1 de asist kaydetti.

Ajansspor







