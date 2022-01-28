Spor Toto Süper Lig 'in iddialı takımı İttifak Holding Konyaspor 'dan kadroya takviye geldi. Konyaspor, Adanaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uğurcan Yazğılı ile anlaşma sağladı.

Başkan Akgül doğruladı

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül de bu transferi doğruladı. Konyaspor bugün Uğurcan Yazğılı transferini açıklayacak.

22 maçta oynadı

Kariyerinde Bucaspor, Kasımpaşa ve Adanaspor bulunan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon turuncu-beyazlı formayla 22 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.

Kaynak: Ajansspor