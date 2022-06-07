Beşiktaş , yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor.

Savunmaya takviye yapacak siyah beyazlıların transferdeki önceliği, Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı.

27 yaşındaki futbolcu için yeşil beyazlılarla görüşmeler uzun süredir devam ediyor.

Yönetim, Konyaspor 'un istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

Konya ekibinin, Abdülkerim Bardakcı için yaklaşık 5 milyon avro talep ettiği ifade edildi.

Beşiktaş yönetimi, Abdülkerim'in transferini kampa kadar tamamlamayı amaçlıyor.

Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncunun transferinde sonuç alamaması halinde alternatif isimlere yönelecek.

Beşiktaş'ın, kadrosuna en az iki stoper katması bekleniyor. (TRT Spor)